В Магнитогорске состоится Всероссийский форум по промышленному туризму

Крупное мероприятие проведут осенью этого года

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2021» представили лучшие практики промышленного туризма Челябинской области. С презентацией выступил вице-губернатор Егор Ковальчук. Он рассказал про экскурсии по златоустовским оружейным мастерским, на Карагайский карьер в Сатке, по цехам ММК и на производство макарон «Макфа». Всего около 40 предприятий Челябинской области запустили на своих площадках производственные экскурсии.

«Мы понимаем, что интерес со стороны крупного бизнеса не случаен. Производственные экскурсии дают несущественный доход предприятию, скорее даже, это расходная статья. Однако это серьезные инвестиции в собственный имидж — имидж социально ориентированной компании, у которой нет секретов от своего клиента, от своего бизнес-партнера, от своего будущего работника. Предприятие с низким уровнем качества управления не будет заниматься промышленным туризмом, потому что за закрытым турникетом проще скрыть какие-то моменты от широкой аудитории», — отметил Егор Ковальчук.

Кроме того, вице-губернатор Челябинской области анонсировал проведение в Магнитогорске Всероссийского форума по промышленному туризму. Это крупное мероприятие состоится в октябре 2021 года. Партнером форума выступит Агентство стратегических инициатив, с которым у Челябинской области заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках определены пять пилотных предприятий, готовых развивать промышленный туризм. В мае они уже приняли экспертов АСИ на своих промплощадках.

Руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко подчеркнула, что подобные форумы для продвижения промтуризма в регионах планируется проводить регулярно. Кроме того, она отметила слова Егора Ковальчука о том, «что, развивая промтуризм, мы формируем новую философию развития промышленности в России». Замгубернатора, в свою очередь, добавил, что развитие промышленного туризма помогает решать кадровые вопросы, привлекать молодых специалистов, популяризировать профессии и, конечно, повышать инвестиционную привлекательность Челябинской области.