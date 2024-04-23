В Челябинской области зарплата работников культуры и спорта выросла на 16%

Средний доход достиг 61 тысячи рублей в месяц

В Челябинской области среднемесячная зарплата работников сферы культуры, спорта и развлечений выросла в январе на 16%, до 61 тысячи рублей в месяц, сообщили в Контрольно-счетной палате региона. По крупным и средним предприятиям рост доходов оказался еще выше — 64,2 тысячи рублей (+16,9% год к году).

Наибольший прирост зарплат работников сферы культуры, спорта и развлечений выявлен в Усть-Катаве — на 34%, до 43 тысяч рублей, в Челябинске — на 23,5%, до 75 тысяч рублей, в Миассе — на 22%, до 46 тысяч рублей.

Среди муниципальных районов в тройку лидеров зарплат в этих сферах вошли Ашинский район, где доходы увеличились на 31%, до 48 тысяч рублей в месяц, Аргаяшский — на 27%, до 38 тысяч рублей, Карталинский — на 26%, до 45 тысяч рублей.

Напомним, в марте по решению губернатора Алексея Текслера учреждено новое почетное звание для работников культуры — «Заслуженный артист Челябинской области». Чтобы получить звание, человек должен проработать в профессии не менее десяти лет. Для артистов балета, которые исполняют первые партии, сделано исключение — пять лет. Также у человека должны быть награды и поощрения от федеральных органов государственной власти или поощрения губернатора Челябинской области, Заксобрания региона. В марте этого года почетное звание было присвоено 10 южноуральцам.