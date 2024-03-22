Названы имена первых заслуженных артистов Челябинской области

Звание присвоили десяти южноуральцам

В преддверии сразу двух праздников — Дня работника культуры и Всемирного дня театра — губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил южноуральских артистов за вклад в развитие региона и вручил государственные и региональные награды. Так, впервые было присвоено звание «Заслуженный артист Челябинской области». После церемонии артисты поделились своими эмоциями с корреспондентом информагентства.





Губернатор отметил, что на Южном Урале очень любят, понимают и ценят театр — недаром билеты на постановки раскупают молниеносно и сразу на несколько месяцев вперед. Ходят южноуральцы не только на премьеры, но и на постановки, которые уже много лет идут на сценах городов.

«Нашу область по праву считают одним из самых театральных регионов страны. И дело не только в количестве учреждений и премьер — наши театральные коллективы работают смело, ярко, интересно. Это отмечает и зритель. Я оцениваю наше театральное сообщество по наполненным залам, по эмоциям зрителей. И хочу выразить всем вам слова признательности за ваше служение искусству и культуре на нашей земле. А самая высокая и большая оценка, которая может быть, — это оценка и любовь зрителя», — поблагодарил присутствующих артистов Алексей Текслер.





Также губернатор отметил, что в золотом фонде региона находятся десятки народных и заслуженных артистов России, ежегодно на сценах театров Челябинской области выходит не один десяток премьер и спектакли, рожденные на сценах нашей области, регулярно входят в лонг-лист престижной театральной премии «Золотая маска». За такой выдающийся вклад в развитие не только региональной, но и отечественной культуры губернатор наградил 12 артистов со всей области. Так, главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок был удостоен особенной, государственной награды — медали «За труды в культуре и искусстве», артистка Челябинского молодежного театра Ольга Мочалова стала почетным гражданином области, и еще 10 присутствующих своими именами открыли новую страницу в истории наград — стали первыми заслуженными артистами Челябинской области.





Одной из первых получивших звание заслуженного артиста Челябинской области стала актриса Камерного театра Мария Беляева. Мария поделилась, что награда стала для нее полной неожиданностью.

«Я играю в театре уже двадцать четвертый год, и только в Камерном театре — как окончила институт, сразу пришла и осталась. Вы знаете, я однолюб. А о награждении узнала вчера на репетиции — пришел директор, сказал: „В одиннадцать ноль-ноль будь в фойе театра в костюме с пиджаком!“ И все! А сейчас не знаю, как завтра играть спектакль, потому что это такая ответственность! Раньше безответственно играла, а сейчас…» — поделилась Мария Беляева.





Об огромной ответственности рассказал и другой заслуженный артист области — кукловод Театра кукол имени В. Вольховского Николай Архипов.

«Свою жизнь с театром кукол я связал совершенно случайно: товарищ пошел, а я за ним. А сегодня получаю почетное звание… Очень много сейчас эмоций чувствую — и тревожных в том числе: я теперь боюсь „облажаться“, ведь такое звание накладывает большую ответственность. Но я продолжу работать и выкладываться, как и раньше», — рассказал Николай Архипов.





Почетный гражданин Челябинской области Ольга Мочалова отметила, что из всей своей карьеры больше всего гордится именно присвоенным званием, а все потому, что артистка — коренная челябинка, которая всем своим сердцем любит и ценит родной край. А еще любит Молодежный театр — место, которому подарила почти 45 лет своей жизни: влюбившись в театр сразу после университета, Ольга не смогла променять его ни на один другой.





«Я здесь родилась, я здесь выросла — это мой край, моя любовь, мои зрители, мои поклонники. Конечно, это очень важная награда, но очень и ответственная. И я буду ее с гордостью носить и с ответственностью. А сегодня я просто счастлива!» — отметила Ольга Мочалова.



