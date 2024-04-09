Регулярно откладывают деньги с зарплаты 23% челябинцев

Еще половина горожан делает сбережения время от времени

В Челябинске 23% горожан регулярно откладывают деньги с зарплаты. Время от времени этим занимается 50% жителей. Еще 26% челябинцев рассказали, что не делают сбережения. Такие данные ИА «Первое областное» сообщил сервис «Авито Работа» после опроса.

«Интересно, что среди россиян, которые всегда откладывают деньги, больше всего молодежи от 18 до 24 лет (40%). Среди этой же возрастной категории меньше всего тех, кто вообще никогда не откладывает денег — таких респондентов в этой возрастной группе оказалось всего 17%»,— отмечается в исследовании.

Аналитики выяснили, что у 75% горожан есть возможность откладывать с зарплаты до 20%. 51% челябинцев сохраняет от 5% до 10% дохода. Наибольший процент от зарплаты — 41–50% — откладывает всего 2% опрошенных. Менее 5% от дохода сохраняют 16% горожан.

Определились во время опроса и сферы, представители которых чаще всего регулярно делают сбережения. Это специалисты маркетинга, рекламы и PR (44%), IT и телекома (43%), банков и инвестиций (41%). Более 20% от дохода откладывают представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (27% работников), автомобильного бизнеса (26%), консалтинга (23%), IT телекома (20%), юриспруденции (19%).

Добавим, что по данным другого исследования — от страховой компании «Ренессанс Жизнь» и сервиса «Зарплата.ру» — 51% челябинцев регулярно откладывают деньги с зарплаты. Не имеют такой возможности 16% горожан. Среди основных причин — недостаточный уровень дохода, постоянно повышающиеся расходы и неумение копить. Из тех, кто откладывает деньги с заработной платы, чаще всего хранят их на банковском вкладе 71%. Популярно и сбережение денег «под подушкой» — так ответили 21% опрошенных челябинцев.