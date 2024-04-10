В Челябинске в топ‑5 вакансий с высокой зарплатой вошли геолог, инженер, юрист

Их доходы превышают 100 тысяч рублей в месяц

В Челябинске в топ‑5 вакансий с высокой зарплатой вошли геолог, инженер, юрист. Их ежемесячные доходы превышают 100 тысяч рублей в месяц, сообщают аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чтобы выявить самые высокооплачиваемые вакансии, специалисты проанализировали 150 000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске и других городах-миллионниках.

«В топе наиболее высокооплачиваемых предложений апреля — вакансии в ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», — сообщается в исследовании.

В Челябинске самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала вакансия главного геолога с зарплатой от 150 тысяч рублей. В список обязанностей входит руководство геологоразведкой, контроль за выполнением полевых и камеральных работ, руководство составлением проектно-сметной документации, заключение договоров со сторонними организациями, участие в подборе кадров. Опыт работы соискателя должен быть не менее 5 лет.

Заместителю директора по имущественным вопросам работодатель готов платить 149,5 тысячи рублей в месяц, начальнику отдела корпоративных продаж — от 110 тысяч рублей в месяц. Инженеру-проектировщику предлагается работать в компании с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Зарплата корпоративного юриста в крупной золотодобывающей компании области начинается от 100 тысяч рублей. При этом кандидат должен обладать знаниями и опытом работы в данной отрасли, иметь опыт работы не менее 3 лет.

В Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Омске, Уфе в топе зарплатных предложений апреля — врачи. В Москве в топ вошла вакансия руководителя отдела подбора персонала, в Перми — главного технолога, в Екатеринбурге — ведущего инженера-конструктора, в Челябинске — главного геолога, в Самаре — директора ресторана, в Краснодаре — главного бухгалтера, в Казани — заведующего лабораторией, в Воронеже — главного механика.

