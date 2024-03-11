В Челябинской области на 16,2% выросла средняя начисленная зарплата

Размер достиг 58,4 тысячи рублей

В Челябинской области по итогам 2023 года выросла средняя начисленная зарплата на 16,2% — до 58 425,4 рубля, сообщает Челябинскстат.

Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь — декабрь 2023 года составила 110%.





Наибольшие темпы роста зарплат выявлены в 2023 году в сфере торговли недвижимостью — на 23,8% (до 39 тысяч рублей), в промышленной сфере — на 21,2% (до 67,1 тысячи рублей), в транспортной отрасли — на 20,4% (до 58,5 тысячи рублей), в финансовой и страховой сфере — на 15,1% (до 80 тысяч рублей).

Также выросли заработные платы в сельском хозяйстве — на 16,4% (до 42,7 тысячи рублей), общепите — на 17,2% (до 32,5 тысячи рублей), образовании — на 12,5% (до 44 тысяч рублей).

В ходе заседания Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, которое состоялось 1 марта, губернатор Алексей Текслер отметил увеличение среднемесячной зарплаты в 2023 году на 16,2%, а реальной (с учетом инфляции) — на 10%.

Реальные среднедушевые доходы выросли на 7%. Достигнут рекордно низкий уровень безработицы. Растет потребительская активность. Оборот розничной торговли вырос за год на 14%. Все цифры выше среднероссийских.