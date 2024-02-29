На Южном Урале появилось новое почетное звание «Заслуженный артист Челябинской области»

На него могут претендовать композиторы, режиссеры, артисты и концертмейстеры

На Южном Урале появилось новое почетное звание «Заслуженный артист Челябинской области». Соответствующие дополнения в закон «О наградах Челябинской области» внесли сегодня, 29 февраля, депутаты Законодательного собрания региона.

«Почетное звание будут присваивать высокопрофессиональным артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, концертмейстерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные, цирковые программы, эстрадные, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, которые получили общественное признание, а также за деятельность по развитию профессионального искусства в Челябинской области», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Чтобы получить звание, человек должен проработать в профессии не менее десяти лет. Для артистов балета, которые исполняют первые партии, сделано исключение — пять лет. Также у человека должны быть награды и поощрения от федеральных органов государственной власти или поощрения губернатора Челябинской области, Заксобрания региона.

Депутат Дмитрий Сумин уточнил у докладчика, какое звание является более весомым — новое или уже существующее «Заслуженный работник культуры Челябинской области». Алексей Бетехтин ответил, что эти звания равнозначные.