Школьников Челябинской области познакомили с проблемами бездомных

Просветительские беседы с детьми провели волонтеры проекта «Другая медицина»

Волонтеры организации «Другая медицина», оказывающей социальную помощь бездомным Челябинской области, провели цикл лекций для детей. В рамках проекта «Честный диалог — информационно-просветительный проект о бездомности как социальном явлении» удалось охватить старшеклассников шести школ Еманжелинского района.



«Уникальностью нашего проекта можно считать его правдивость. Мы рассказываем о том, с чем сталкиваемся каждый день», — рассказали в автономной некоммерческой организации (АНО) «Другая медицина».

Беседы с ребятами проводил руководитель медико-профилактических выездов Никита. Он, как никто другой, знает все сложности работы с людьми, оказавшимися без крыши над головой. Знает истории почти каждого нашего подопечного, а еще у него очень здорово получается делиться этими историями с молодыми ребятами.

«Кто-то плачет, слыша историю бабы Маши, кто-то сопереживает Борису, когда мы рассказываем про его завышенный уровень сахара в крови, кто-то просто смеется над какими-то комичными ситуациями из нашей работы. Но самое главное — дети реагируют! Они уже прониклись этими историями, а значит, у нас появился шанс, что однажды они не пройдут мимо, а помогут. Это самое ценное для нас», — отметили в АНО «Другая медицина».

Напомним, проект «Честный диалог — информационно-просветительный проект о бездомности как социальном явлении» реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.