В Челябинской области сотрудники ГИБДД сопроводят сельхозтехнику во время посевной

Также полицейские будут обеспечивать порядок на местах проведения полевых работ

В Челябинской области сотрудники ГИБДД помогут технике, задействованной в посевной компании, безопасно добраться до мест проведения работ, а также будут поддерживать порядок на полях. Соответствующее поручение своим подчиненным дал начальник областного главка полиции генерал-лейтенант Михаил Скоков, сообщили 4 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции вместе с местными властями будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить аварий на дорогах общего пользования, областного и федерального значений, которые могут негативно повлиять на посевную кампанию. Кроме того, правоохранители окажут всю необходимую помощь руководителям сельхозпредприятий для проведения полевых работ.

В этом году в Челябинской области увеличат посев зерновых культур: площадь под пшеницей и ячменем вырастет на 12 тысяч и 23 тысячи гектаров соответственно. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, насколько аграрии готовы к началу посевной и какие изменения в их работу внесли санкции.

20 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с правительством и мэрами продовольственную безопасность региона. Он отметил, что, помимо прямой поддержки, важно обеспечить доступ сельхозпроизводителей к инвестиционным и льготным кредитам.