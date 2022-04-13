«Биржа импортозамещения» помогает компаниям Челябинской области находить поставщиков

Сервис поможет снизить бюрократические и административные нагрузки

В России работает «Биржа импортозамещения». Этот онлайн-сервис позволяет производителям заказывать у отечественных поставщиков необходимую продукцию, которая исчезла с рынка из-за санкций. Кроме того, «биржа» помогает связывать компании без посредников и бумажной волокиты.

Спрос на российскую промышленную продукцию, запасные части и комплектующие в нашей стране значительно повысился за последний месяц. Это и стало поводом для создания специального сайта. Его разработали по поручению правительства Минпромторг РФ и Минцифры РФ. «Биржа импортозамещения» работает на электронной торговой площадке «Газпромбанка». Продукцию предоставляют более 14 тысяч промышленных предприятий России.

«В нашей стране в целом, и в Челябинской области в частности, много производителей качественной, а порой и совершенно уникальной промышленной продукции, в том числе запасных частей и комплектующих. Раньше по очевидным причинам они не выдерживали конкуренции с иностранными компаниями, ведущими активную рекламную политику. Сейчас же у наших предприятий появилась реальная возможность выйти на рынок, заявить о себе, обеспечить потребителей своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок», — отмечает министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Сейчас «Биржа импортозамещения» имеет два каталога — «Санкционные товары» и «Замещающая импорт продукция». Для покупки продукции нужно оставить запрос. Поставщик в ответ направит свои предложения с указанием цены. За минувший месяц заключили сделки на 2,5 млрд рублей.

В открытом доступе на сайте размещены аналоги импортной продукции, которые уже производятся в нашей стране. Со временем в базу планируют добавить зарубежных производителей, готовых сотрудничать с российскими компаниями.