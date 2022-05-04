В Сосновском районе скончался 99‑летний ветеран Великой Отечественной войны Валентин Кузнецов

Известный художник Валентин Кузнецов не дожил до столетнего юбилея 2,5 месяца

Сосновский район простится со старейшим ветераном Великой Отечественной войны Валентином Кузнецовым. Валентин Иванович скончался 4 мая в пять часов утра, сообщил Первому областному информагентству глава муниципалитета Евгений Ваганов. 28 июля Кузнецову исполнилось бы сто лет.



Валентин Кузнецов родился в Сибири, в Долгодеревенском, сегодня — административном центре Сосновского района, оказался в конце 1930-х годов. Успел выучиться на физрука в Челябинском педагогическом училище, начал работать в местной школе, параллельно занимался в аэроклубе.

В июле 1941 года 19-летнего преподавателя призвали в армию и направили в летное училище. С 1942 года летчик-истребитель лейтенант Кузнецов служил в Закавказском военном округе, охранял нефтедобывающие объекты Азербайджана от немецких бомбардировщиков.

После войны, демобилизовавшись в 1946 году, Валентин Кузнецов вернулся в Долгодеревенское, работал в школе до 1980 года, преподавал физкультуру, рисование, НВП. Параллельно сам начал рисовать, хотя профильного образования никогда не получал. Всерьез занялся живописью после выхода на пенсию, приучил к рисованию многих своих учеников.

Валентин Кузнецов написал более 600 картин, его работа «Солдатское усилие» экспонировалась на Всероссийской выставке «Славные сыны Отечества», несколько батальных полотен хранятся в музее на Поклонной горе в Москве. В музее Сосновского района под картины ветерана отведен отдельный зал. Но большая часть работ Валентина Ивановича — пейзажи Южного Урала. Художник всегда говорил, что восхищается природой ставшего ему второй родиной края, в поисках натуры даже в очень преклонном возрасте ходил в походы.

По словам Евгения Ваганова, прощание с почетным гражданином Сосновского района Валентином Кузнецовым состоится 7 мая в 11 часов в траурном зале Долгодеревенского.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким художника.