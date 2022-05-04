Сосновский район простится со старейшим ветераном Великой Отечественной войны Валентином Кузнецовым. Валентин Иванович скончался 4 мая в пять часов утра, сообщил Первому областному информагентству глава муниципалитета Евгений Ваганов. 28 июля Кузнецову исполнилось бы сто лет.
Валентин Кузнецов родился в Сибири, в Долгодеревенском, сегодня — административном центре Сосновского района, оказался в конце 1930-х годов. Успел выучиться на физрука в Челябинском педагогическом училище, начал работать в местной школе, параллельно занимался в аэроклубе.
В июле 1941 года 19-летнего преподавателя призвали в армию и направили в летное училище. С 1942 года летчик-истребитель лейтенант Кузнецов служил в Закавказском военном округе, охранял нефтедобывающие объекты Азербайджана от немецких бомбардировщиков.
После войны, демобилизовавшись в 1946 году, Валентин Кузнецов вернулся в Долгодеревенское, работал в школе до 1980 года, преподавал физкультуру, рисование, НВП. Параллельно сам начал рисовать, хотя профильного образования никогда не получал. Всерьез занялся живописью после выхода на пенсию, приучил к рисованию многих своих учеников.
Валентин Кузнецов написал более 600 картин, его работа «Солдатское усилие» экспонировалась на Всероссийской выставке «Славные сыны Отечества», несколько батальных полотен хранятся в музее на Поклонной горе в Москве. В музее Сосновского района под картины ветерана отведен отдельный зал. Но большая часть работ Валентина Ивановича — пейзажи Южного Урала. Художник всегда говорил, что восхищается природой ставшего ему второй родиной края, в поисках натуры даже в очень преклонном возрасте ходил в походы.
По словам Евгения Ваганова, прощание с почетным гражданином Сосновского района Валентином Кузнецовым состоится 7 мая в 11 часов в траурном зале Долгодеревенского.
Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким художника.