В Челябинской области выросли реальные располагаемые доходы населения

Вместе с этим увеличились и потребительские расходы жителей региона

За год реальные располагаемые доходы жителей Челябинской области выросли на 2,4%. Это доходы, которые учитывают инфляцию, а также обязательные платежи и взносы (налоги, сборы, проценты по кредитам). Такие данные по состоянию на первый квартал нынешнего года и в сравнении с январем — мартом прошлого года приводит Челябинскстат. Реальные денежные доходы, учитывающие только инфляцию, увеличились на 1,9%.

В целом за первый квартал 2023 года объем денежных доходов южноуральцев составил 313,57 млрд рублей. Это на 9,9% больше, чем годом ранее. В январе — марте на одного жителя региона в среднем пришлось 30,67 тыс. рублей в месяц. По сравнению с первым кварталом 2022 года показатель вырос на 10,4%.

В структуре доходов, по данным министерства экономического развития Челябинской области, увеличились оплата труда наемных работников (11,4%), социальные выплаты (7,9%), доходы от собственности (4,4%) и доходы от предпринимательской деятельности (2,4%).

Потребительские расходы населения Челябинской области в январе — марте текущего года составили 276,78 млрд рублей, что на 8,8% больше, чем в первом квартале 2022-го. Ежемесячные расходы одного жителя региона составляли 27 тыс. рублей. Это на 9,2% больше, чем годом ранее.

По итогам 2022 года Челябинская область вошла в топ-10 регионов России по росту реальной зарплаты. Это ежемесячный доход людей за вычетом инфляции. Он увеличился на 2,7%. Средняя номинальная зарплата составляла 50,1 тыс. рублей.

Согласно статистике Росстата, в 2022 году только в 13 субъектах РФ выросли денежные доходы населения. Среди таких регионов страны — Челябинская область. Реальные доходы (с вычетом обязательных платежей и учетом инфляции) в минувшем году увеличились на 0,1%.