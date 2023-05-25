Зарплаты в Челябинской области должны расти с существенным опережением инфляции — Алексей Текслер

За прошлый год средняя зарплата в регионе составила 50 100 рублей

В 2023 году рост заработных плат в Челябинской области должен существенно опережать инфляцию. Соответствующую задачу поставил работодателям губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам областного Заксобрания сегодня, 25 мая, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Индексация зарплаты должна не просто догонять инфляцию или чуть ее опережать, а существенно ее превышать», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что за первый квартал 2023 года рост такого превышения составил 5%.

«Эту работу надо продолжить. Со своей стороны мы обеспечим рост зарплат в бюджетной сфере», — добавил Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил о поручении президента об опережающем росте минимального размера оплаты труда. Со следующего года МРОТ будет существенно проиндексирован. По словам Алексея Текслера это подразумевает рост не только минимальных зарплат, но и всей зарплатной сетки. Социальному блоку правительства и региональному Минфину глава региона поручил подготовить предложения по этому вопросу.

За прошлый год среднемесячная заработная плата в Челябинской области составила 50 100 рублей. Реальная заработная плата выросла на 2,7%, а реальные располагаемые доходы — на 0,7%. Темпы роста этих показателей обогнали среднероссийские.