В 2022 году в Челябинской области выросли реальные доходы населения

Регион вошел в число 13 субъектов РФ с положительной динамикой

Денежные доходы населения в регионах России в 2022 году подсчитал Росстат. По данным аналитиков, только в 13 субъектах РФ этот показатель вырос. Среди таких регионов страны — Челябинская область. Реальные доходы (с вычетом обязательных платежей и учетом инфляции) в минувшем году выросли на 0,1%.

При этом, согласно данным Росстата, в первом квартале в Челябинской области показатель вырос на 1,7%. Затем во втором и третьем кварталах было снижение — на 1,7% и на 2%. В четвертом квартале 2022 года реальные доходы населения выросли сразу на 2,4%.

Как следует из исследования Росстата, три квартала подряд денежные доходы населения России были ниже 2021 года (−1,6%, −2,2% и −2,5%), а в четвертом квартале показатель выровнялся (+0,4%). По итогам 2022-го доходы россиян снизились на 1,4%. Отметим, базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагал сокращение реальных располагаемых доходов населения на 2,2%, а консервативный — на 2,8%.

Положительная динамика, кроме Челябинской области, также отмечена в Кабардино-Балкарской Республике (+5,6%), Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах (по 3,1%), Республике Саха (Якутия; +2,3%), Республике Татарстан (+2,1%), Тюменской области (+2%). Чуть ниже доходы населения выросли в Ямало-Ненецком автономном округе (1,4%), Новгородской области (+1%), Красноярском крае (+0,8%), Ростовской и Волгоградской областях (по 0,7%).

Самое значительное снижение реальных доходов населения Росстат зафиксировал в Калужской области (−8,4%), Республике Алтай (−6,9%), Магаданской области (−6,6%), Республике Ингушетии (−6,4%), Калининградской (−6,3%) и Пензенской (−6%) областях.