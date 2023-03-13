Доходы населения Челябинской области в 2022 году выросли на 11,5%

Расходы южноуральцев увеличивались медленнее

В 2022 году денежные доходы жителей Челябинской области составили 1,35 трлн рублей. Это на 11,5% больше, чем в 2021-м, сообщает Контрольно-счетная палата региона. Эксперты проводили анализ доходов и расходов. Траты, как выяснилось, выросли меньше.

«На положительную динамику объема денежных доходов повлиял рост прочих денежных поступлений (+68,6%), доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности (+18,8%), оплаты труда наемных работников (+14,2%) и социальных выплат (+8,8%)»,— отмечается в исследовании.





Расходы населения Челябинской области в 2022 году составили 1,29 трлн рублей. По сравнению с 2021-м объем увеличился на 10,6%. По данным Контрольно-счетной палаты региона, на рост расходов повлияло увеличение прочих расходов (+22,2%), покупка товаров и оплата услуг (+11,0%), увеличение обязательных платежей и разнообразных взносов (+7,9%).

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2022 году в Челябинской области выросли реальные доходы населения. При этом регион вошел в число 13 субъектов РФ с положительной динамикой.