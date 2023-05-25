Челябинская область вошла в топ‑10 регионов по росту реальной зарплаты

В 2022 году доходы южноуральцев выросли на 2,7%

Челябинская область вошла в топ-10 регионов России по росту реальной зарплаты. Это ежемесячный доход людей за вычетом инфляции. Он увеличился на 2,7%, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Средняя номинальная зарплата на Южном Урале в 2022 году составила 50,1 тыс. рублей.

В половине регионов России в 2022 году реальные зарплаты сократились. Челябинская область на восьмом месте по стране по росту показателя. Лидирует в рейтинге Ханты-Мансийский АО — Югра(+5,2%), на втором месте — Тюменская область (+3,8%), на третьем — Красноярский край (+3,6%).

Сильнее всего сократились реальные доходы населения в Республике Ингушетии (−12%), в Севастополе (−6%), в Калужской области (−5,6%).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на выездном заседании комитета Госдумы по экономической политике, отметил рост показателей заработной платы, оборота розничной торговли, оборота общепита, объема платных услуг в регионе.