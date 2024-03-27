В Челябинской области выросли объемы промышленного производства

2023 год стал показательным для развития стратегически важных отраслей

В Челябинской области в 2023 году индекс промпроизводства вырос на 10,8% относительно 2022 года. В структуре экономики региона промышленность составляет 53%, или почти 3,1 триллиона рублей. В южноуральских городах сосредоточены стратегически важные для страны предприятия, которые работают на повышение технологического суверенитета. Основные итоги прошлого года обозначили в региональном Минпроме.

Производство растет

«По итогам 2023 года индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 10,8% относительно 2022 года (по Российской Федерации — на 3,5%, в Уральском федеральном округе — на 1,1%). За период с 2019 по 2023 год по отношению к 2018 году индекс промышленного производства Челябинской области увеличился на 15,9%», — следует из данных регионального Минпрома.

В 2023 году деятельность Минпрома была сконцентрирована на развитии действующих и создании новых производств. С этой целью благодаря поддержке губернатора Челябинской области объем финансирования промышленного комплекса в 2023 году увеличен до 948 миллионов рублей (+15%).





Более 100 южноуральских промышленных предприятий привлекли федеральные меры поддержки на сумму более 15 миллиардов рублей на реализацию НИОКР, приобретение производственных площадок и транспортировку товаров.

В 2023 году Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области продолжил реализовывать регпрограмму финансовой поддержки в форме грантов по возмещению до 50% затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Поддержка оказана 21 предприятию по 28 проектам на общую сумму 100 миллионов рублей.

По программе «Единая региональная субсидия» привлечено более 59 миллионов рублей федеральных средств. Общая сумма поддержки составила 209,5 миллиона рублей. За счет программы 21 предприятие смогло компенсировать затраты на покупку нового оборудования на сумму 55 миллионов рублей, а четыре предприятия получили льготное заемное финансирование на сумму 154,5 миллиона рублей.

«В 2023 году льготным заемным финансированием ФРП РФ и Челябинской области воспользовались 24 предприятия на общую сумму 16,6 миллиарда рублей. Семь промышленных предприятий региона воспользовались льготными займами ФРП РФ на сумму более 15,8 миллиарда рублей. За период с 2019 года 21 промышленное предприятие региона воспользовалось льготными займами ФРП РФ на сумму более 29 миллиардов рублей», — уточнили в Минпроме Челябинской области.

Региональный ФРП в 2023 году профинансировал 14 проектов промышленных предприятий области на общую сумму 489,6 миллиона рублей. Всего за период с 2019 года 34 промышленных предприятия Южного Урала воспользовались льготными займами регионального ФРП на сумму более 981,51 миллиона рублей.

В рамках совместного льготного заемного финансирования в отчетном году профинансировано четыре проекта промышленных предприятий региона на общую сумму 460,8 миллиона рублей. С 2019 года семь промышленных предприятий региона воспользовались совместными льготными займами федерального и регионального фондов на сумму более 633,23 миллиона рублей.

Гранты на развитие

Региональным ФРП оказана поддержка в виде грантов 12 участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации проектов. Сумма составила 70 миллионов рублей.

Финансовая поддержка регионального ФРП позволит участникам промышленных кластеров компенсировать до 50% средств, затраченных на реализацию проектов. Данная программа запущена в 2020 году, но в 2023 году ее значительно расширили. Так, с 2020 года 24 промышленных предприятия воспользовались господдержкой на сумму 270 миллионов рублей.





Еще одним инструментом поддержки промышленных предприятий является специальный инвестиционный контракт (СПИК). В 2023 году заключен трехсторонний СПИК с участием Российской Федерации, Челябинской области и ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины».

Новые программы направлены на модернизацию производства: предприятиям компенсируют платежи по договорам лизинга для покупки промышленного оборудования, а также по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов.

Земельные участки предприятиям предоставляются на льготных условиях: за 1 рубль смогли оформить аренду 27 организаций и ИП по 29 договорам.

Кластеры и кооперация

Челябинская область занимает четвертое место в РФ по количеству действующих промышленных кластеров. На Южном Урале работает девять промкластеров, шесть из которых внесены в реестр Минпромторга России.

По данным 2023 года, в кластерах состоит 69 предприятий региона. Участники реализуют 15 инвестпроектов на общую сумму 6,4 миллиарда рублей (в 2022 году — 13 проектов на сумму 5,06 миллиарда рублей). Общий объем отгруженных участниками промышленных кластеров товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 53 миллиарда рублей.

Ведется работа с промышленными предприятиями по созданию кластера станкоинструментальной промышленности и кластера по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).





С целью развития промышленной кооперации организуют бизнес-миссии в зарубежные страны. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с предприятиями российских регионов (Тюменской, Курганской, Тульской, Кировской, Нижегородской областей) по выстраиванию возможных кооперационных связей с предприятиями Челябинской области, в том числе в рамках действующих межрегиональных соглашений. Также ведется работа с новыми регионами (Запорожской областью, ЛНР и ДНР) в части поставок продукции и реализации проектов.

Росту промпроизводства способствует участие предприятий в нацпроекте «Производительность труда», к которому с начала 2019 года присоединилось 151 предприятие. Челябинская область возглавляет рейтинг регионов — лидеров по реализации этого нацпроекта. Региональный центр компетенций второй год подряд занимает первое место в рейтинге эффективности российских центров компетенций.

С 2023 года региональный Минпром освоил новые направления работы в части развития водородной энергетики, беспилотных авиационных систем (БАС).