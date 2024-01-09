ВЭБ.РФ профинансирует расширение производства в Трехгорном

Компания «Альтернатива» получит 45 миллионов рублей на льготных условиях

Компания по производству навесных фасадных систем «Альтернатива» (Трехгорный) получит более 45 миллионов рублей под 1% годовых от ВЭБ.РФ. Средства пойдут на расширение предприятия и приобретение нового оборудования, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

В подписании соглашения о предоставлении льготного займа между ВЭБ.РФ и компанией «Альтернатива» в режиме видеоконференции принял участие заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

«Отрадно видеть, как южноуральские предприятия вкладываются в новые проекты, расширяют производства, наращивают выпуск продукции. Большую роль здесь играет своевременная помощь со стороны государства и институтов поддержки. Кредитные средства под 1% годовых от ВЭБ.РФ в сегодняшних условиях — уникальная возможность. Компания „Альтернатива“ активно пользуется господдержкой — как федеральной, так и региональной. В прошлом году с поддержкой Фонда развития промышленности Челябинской области предприятие приобретало оборудование по программе „Модернизация“. Оно первым на Урале и одним из первых в России получило кредит по программе „Промышленная ипотека“. И новый проект — логичное продолжение работы по развитию этого инициативного бизнеса», — отметил Иван Куцевляк.

ООО «Альтернатива» — одно из ведущих предприятий в России и странах ближнего зарубежья, выполняющих комплекс работ по проектированию и изготовлению полного спектра металлоконструкций и комплектующих для навесных вентилируемых фасадов. Приобретаемая за счет кредита ВЭБ.РФ новая линия порошкового окрашивания позволит нарастить объемы выпускаемой продукции, существенно сократить сроки производства и отгрузки комплектов. Общая стоимость проекта — около 60 миллионов рублей.

«Я рада, что Челябинская область так активно вовлеклась в тему поддержки моногородов. Буквально месяц назад подписали соглашение с компанией из Миасса на более чем 120 миллионов рублей, а сегодня еще одно — с предпринимателем из Трехгорного. Ключевая ставка растет, а кредит ВЭБ.РФ остается неизменным — 1% годовых в рублях до 15 лет. Мы будем ждать новых заявок и проектов, потому что каждое рабочее место в моногородах для нас важно», — сказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Ранее компания «Альтернатива» получала около 40 миллионов рублей от Группы ВЭБ.РФ. На эти средства были приобретены грузовые седельные тягачи и полуприцепы, которые решили транспортные проблемы предприятия при доставке продукции по России и в страны ближнего зарубежья.