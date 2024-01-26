Арктический автопоезд запустят в серийное производство в 2025 году

Машина, созданная инженерами ЮУрГУ и МГТУ им. Баумана, прошла ходовые испытания

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Автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) планирует в 2025 году запустить в серийное производство автопоезд, предназначенный для перевозки различных грузов в условиях Арктики. Заводские и ходовые испытания опытного образца признаны успешными.

Напомним, новая машина, созданная инженерами ЮУрГУ и МГТУ им. Баумана при производственной поддержке АЗ «Урал», способна проехать без дозаправки до 500 км, преодолевать водные и снежные преграды до полутора метров. Высокую проходимость обеспечивает активный полуприцеп автопоезда, выполняющий роль источника дополнительной мощности; в прицепе размещена дизель-генераторная установка, которая подключается в условиях заноса, а также может служить мини-электростанцией с мощностью 100 кВт.

Функциональный модуль автопоезда — утепленный контейнер — предназначен для размещения в нем багажа, например медицинского оборудования или провианта; человек также может чувствовать себя в нем комфортно, несмотря на низкую температуру за бортом.

«Для автопоезда были подобраны материалы, которые сохраняют целостность при температуре −50 градусов. Это же касается и, например, смазочных материалов, от которых требуется сохранение эксплуатационных свойств. При испытаниях на полигоне под Чебаркулем температура воздуха доходила до −40 градусов», — говорит директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров.