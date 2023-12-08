Челябинская область стала лидером по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Бережливое производство внедряют 146 предприятий региона

Итоговый рейтинг национального проекта «Производительность труда» за 2022 год возглавила Челябинская область. Список представило министерство экономического развития России. В группу лидеров по показателям производительности труда вошли 52 региона. На втором месте — Республика Татарстан, а на третьем — Краснодарский край, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области. На Южном Урале нацпроект лично контролирует губернатор Алексей Текслер.

«Руководство регионов понимает, что каждое предприятие, которое повысило свою производительность, дает дополнительный стимул развития местной экономике. Порядка половины проектов по повышению производительности труда реализуют региональные центры компетенций. И их эффективность растет. В рейтинге участвуют 68 регионов, у которых есть план по вовлечению предприятий в нацпроект. Если в 2021 году в группе лидеров было всего 18 субъектов РФ, то теперь 52. Повысилась и конкуренция в группе лидеров, что говорит о качественной реализации нацпроекта на местах»,— отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Рейтинг составляют специалисты Минэкономразвития РФ и Федерального центра компетенций (ФЦК). Учитывается тиражирование успешных практик повышения производительности труда, оценивается качество адресной поддержки предприятий, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и непосредственно рост производительности труда на предприятиях.





В Челябинской области за достижение показателей нацпроекта отвечают региональные министерство промышленности и Фонд развития промышленности, на базе которого в 2019 году появился Региональный центр компетенций (РЦК). По итогам 2022 года его признали лидером в стране. Специалисты РЦК работают с командой предприятий, помогая внедрять принципы бережливого производства. В итоге удается эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещение продукции и материалов, решать кадровый вопрос.

«Благодаря внедрению инструментов бережливого производства они увеличили свою прибыль на 318 миллиардов рублей, что в 10 раз больше, чем бюджет всего нацпроекта. Эти цифры отлично иллюстрируют его эффективность и востребованность, которые в современных экономических условиях только возрастают. Безусловно, для нас очень значимо и почетно, что в свежем рейтинге Минэкономразвития РФ Челябинская область признана лидером нацпроекта, недаром перенимать опыт наших экспертов регулярно приезжают специалисты РЦК из других регионов»,— говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Сейчас в нацпроекте «Производительность труда» в регионе участвуют 146 предприятий (при плане в 128) из сфер машиностроения, металлургии, пищевой промышленности, а также строительной и транспортной отраслей. Их суммарная выручка составляет 273 миллиарда рублей в год, а численность сотрудников приближается к 40 тысячам человек. Экономический эффект от внедрения бережливых технологий в 28 компаниях, которые уже завершили работу на своих пилотных участках, превысил 500 миллионов рублей.

Добавим, что в России в нацпроекте участвует около 5 тысяч предприятий. Там работает более 1,5 миллиона человек. Совокупная выручка составляет 11 триллионов рублей.

