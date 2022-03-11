В Челябинской области реализуют инвестпроекты на 500 млрд рублей

На предприятиях планируют создать 9 тысяч рабочих мест

Минэкономразвития Челябинской области опубликовало инвестиционные результаты 2021 года. За 12 месяцев объем инвестиций в регионе составил 317,8 млрд рублей. Годом ранее показатель находился почти на таком же уровне (322,2 млрд рублей).

Наибольший объем инвестиций приходится на конец года — 126,3 млрд рублей. По сравнению с третьим кварталом показатель увеличился на 83,9%.

По информации Минэкономразвития региона, таких инвестиционных результатов в 2021 году удалось добиться благодаря завершению ряда проектов ЗАО «РМК», ПАО «ММК», группы «Магнезит» и других.

В настоящий момент в Челябинской области реализуют более 300 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций превышает 500 млрд рублей. В результате реализации планируют создать 9 тыс. рабочих мест.

Одним из самых масштабных инвестпроектов сейчас является строительство горно-обогатительного комбината на Курасанском золоторудном месторождении в Верхнеуральском районе Челябинской области. Объем инвестиций составит 250 млн долларов. ООО «Полимет Инжиниринг» продолжает активную работу по запуску цинкового электролизного завода. Он разместится на территории обанкротившегося «Уфалейникеля». Ежегодная мощность нового предприятия будет составлять 120 тысяч тонн металлического цинка. Это позволит компании стать второй в России по объему выпуска такой продукции. Объем уже вложенных инвестиций составляет более 10 млрд рублей. Всего в создание завода направят 26 млрд рублей.

В числе крупных инвестпроектов — создание «спортивного города» на северо-западе Челябинска — в границах улиц Университетская Набережная, Академика Макеева и Академика Сахарова. Там построят универсальный комплекс «РМК-Арена», центр экстремальных видов спорта и центр тенниса. Сумма инвестиций в строительство оценивается в 6,5 млрд рублей.

Напомним, в конце февраля депутаты Заксобрания Челябинской области приняли изменения в закон о налоге на имущество организаций. Поправки предусматривают освобождение от уплаты налога инвесторов, которые занимаются строительством крупных спортивных объектов. Это позволит не только повысить уровень физической культуры жителей, но и привлечет в регион крупные спортивные соревнования.