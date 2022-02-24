В Челябинской области обнулили налог на имущество для инвесторов в спортивные стройки

Изменения касаются проектов по созданию крупных физкультурных объектов

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли изменения в закон о налоге на имущество организаций. Поправки предусматривают освобождение от уплаты налога инвесторов, которые занимаются строительством крупных спортивных объектов. Это позволит не только повысить уровень физической культуры жителей, но и привлечет в регион крупные спортивные соревнования, считает министр экономического развития Наталья Лугачева.

По словам председателя Законодательного собрания Александра Лазарева, мера налогового стимулирования вводится для привлечения в регион крупных инвесторов и создания спортивных сооружений с высокой вместимостью зрителей.

«Законопроект разработан для создания в регионе укрупненной спортивной инфраструктуры и, кроме этого, подобные спортивные сооружения необходимы для проведения на территории области спортивных мероприятий международного уровня», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Александр Лазарев.

Нулевая налоговая ставка в отношении спортивных объектов недвижимости будет касаться зданий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2021 года. Их первоначальная стоимость должна составлять не менее 700 миллионов рублей. У инвесторов не должно быть долгов по платежам в бюджет и признаков банкротства.

Пока под действие нового законопроекта попадают три объекта в спортивном кластере на северо-западе Челябинска — «РМК-Арена», Центр экстремальных видов спорта компании «Ариант» и Центр тенниса (реализует ООО «Мистраль» Сергея Студенникова). Сумма инвестиций в строительство оценивается в 6,5 млрд рублей. Сумма льгот составит в общей сложности 150 млн рублей.

Напомним, в мае этого года губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Законодательного собрания региона объявил о создании «спортивного города» на северо-западе Челябинска — в границах улиц Университетская Набережная, Академика Макеева и Академика Сахарова. Там построят универсальный комплекс «РМК-Арена», Центр экстремальных видов спорта и Центр тенниса. Проектом предусмотрено также создание велопешеходного моста в городской бор, который может соорудить промышленная группа «Конар».

Первый камень в основание «РМК-Арены» заложили 15 сентября. Сдать комплекс, состоящий из крытого стадиона для игровых видов спорта на 7 тыс. зрителей, спортивных залов для тренировок и оздоровительного центра, планируется в конце 2023 года. Общий объем вложений составит более 5 млрд рублей. К строительству Центров экстремальных видов спорта и тенниса намерены приступить летом 2022 года, а сдать их планируется к концу 2023-го. Для экстремалов будет несколько площадок: скалодром, скейт-bowl, street-скейт-парк, air-парк, парк для прогулок. Предполагаемая сумма инвестиций — 2 млрд рублей.

Напомним, в декабре 2021 года депутаты Заксобрания региона одобрили законопроект о снижении ставок арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства крупных спортивных объектов.