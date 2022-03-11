Росавиация продлила ограничение полетов на юг и в центральную часть страны до 20 марта

Ограничения действуют для 11 аэропортов

В России вновь продлили ограничение авиасообщения по направлению на юг и в центральную часть страны. Ограничения будут действовать до 20 марта. Напомним, что данные меры действовали сначала до 14 марта.

«Продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в пресс-службе Росавиации.



Ранее о прекращении международных полетов сообщили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7.