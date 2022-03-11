В трех районах Челябинска из крана потечет зеленая вода

Систему теплоснабжения проверят на утечки с 15 по 20 марта

В Челябинске начинается проверка системы теплоснабжения на утечки. С 15 по 20 марта в многоквартирных домах Ленинского, Советского и частично Центрального районов вода может окраситься в зеленый цвет. Теплоснабжающие компании сообщают, что запустят в сети органический краситель уранин.

«Цель мероприятий всегда одна — выявление утечек на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах потребителей, проверка тепловых пунктов внутридомовых систем МКД на предмет исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний», — сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

Тепловики используют уранин не первый год, это краситель органического происхождения, окрашивает воду в яркий зеленый цвет. Он разрешен к применению санитарно-эпидемиологической службой. Обычно его применяют для изучения пути следования вод, им подкрашивают шампунь, пену для ванн, воду в аквариумах и т. п. Краситель является безопасным для жизни и здоровья людей, что подтверждено соответствующим свидетельством.

«УСТЭК-Челябинск» просит жителей сообщать о случаях обнаружения зеленого цвета в воде или на поверхности земли в диспетчерскую службу по телефону 246‑40‑00 или по электронной почте info@ustekchel.ru.