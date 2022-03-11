В Челябинске мужчина украл страйкбольные автоматы

Игровое имущество оценивается в 250 тысяч рублей

В Металлургическом районе Челябинска полицейские задержали 57-летнего мужчину, который вынес из помещения компании три игровых скрайкбольных автомата. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину рядом с одним из домов по улице 60 лет Октября. При виде стражей порядка злоумышленник попытался скрыться, однако его быстро задержали. Мужчина бросил на землю два страйкбольных автомата, еще один оказался в мешке.

«Задержанный пояснил, что тайком пробрался в организацию, отогнув железные жалюзи, и похитил имущество компании на сумму 250 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Челябинец объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).