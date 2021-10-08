В Челябинской области подрядчикам могут увеличить расходы по контрактам до 30%

Важным условием является обоснование роста затрат в связи с удорожанием стройматериалов

Правительство Челябинской области допускает возможность увеличения финансирования по контрактам в сфере строительства, реконструкции и капремонта, заключенным до 1 июля текущего года. Условия изложены в постановлении № 465 от 5 октября 2021 года.

В связи с увеличением затрат на строительные материалы в этом году цена контракта может быть пересмотрена в сторону увеличения. Между заказчиком и исполнителем работ допускается заключение соглашения на основании письменного предложения от подрядчика о необходимости увеличить бюджет. Документ должен быть предоставлен с обоснованием ситуации, подтверждающей рост расходов компании на реализацию проекта.

Корректировка бюджета в рамках действующего контракта возможна в случае, если заказчиком работ выступают областные структуры — Минстрой Челябинской области, Миндортранс Челябинской области, ОГУ «Челябоблинвестстрой», ОГУ «Челябинскавтодор», ОГУ «Организатор перевозок Челябинской области» или Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований.

При этом важно, чтобы корректировка бюджета происходила в пределах лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сроком исполнения контракта и не привела к увеличению сроков исполнения контракта и (или) цены более чем на 30%. Требуется оставить неизменными предусмотренные по проектной документации объемы работ, конструктивные и технические решения.

Увеличение цены контракта осуществляется в соответствии с приказом Минстроя РФ, если общий бюджет свыше 100 млн рублей — по результатам повторной госэкспертизы проектной документации.

Ранее о необходимости поддержать реализацию проектов в сфере строительства заявлял губернатор Челябинской области. Во время парламентских слушаний федерального бюджета Алексей Текслер отмечал, что нельзя допустить прекращения финансирования объектов, сроки сдачи которых сдвинулись из-за роста цен на стройматериалы. По данным Росстата, с начала года они подорожали на 25,7%, а к уровню прошлого года — на 15%. Челябинские застройщики рассказывали ИА «Первое областное» о ситуации в регионе.