Бюджеты нескольких строительных проектов в Челябинской области пересмотрят

Это необходимо в связи с ростом цен на стройматериалы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета сообщил о необходимости учесть в плане бюджетной политики на ближайшие три года удорожание строительных проектов, реализуемых в рамках госпрограмм. Среди причин корректировок сметной части и увеличения их финансирования — удорожание строительных материалов.

По данным Росстата, с начала года стройматериалы подорожали на 25,7%, к уровню прошлого года — на 15%. При этом рост зафиксирован по всем основным позициям. По данным Союза инженеров-сметчиков, цены на битумную эмульсию с начала 2021 года выросли на 43,8%, а за два последних года — на 111%. Лакокрасочные материалы подорожали на 34,6%, стекло листовое — на 22%, плиты полистирольные — на 15,5%, обрезные доски — на 13,9%, смесь асфальтобетонная — 9,5%.

«Предпринимались попытки ввести договоренности по отпуску продукции для стройки по фиксированным ценам, но попытки эти были малоэффективны, все равно рост цен продолжается. Большинство застройщиков, которые участвуют в торгах по бюджетным проектам, не спешат заявляться на конкурсы, поскольку динамика цен непредсказуема: непонятно, будет ли выгодно им участвовать в строительстве или придется работать себе в убыток. Все понимают, что после закрытия конкурсных процедур корректировать бюджет на строительство социальных объектов весьма проблематично», — говорит президент Челябинского межрегионального союза строителей Андрей Мурдид.

В компании ООО СК «Стройдом», которая выступила генеральным подрядчиком при возведении новой школы в микрорайоне Челябинска Академ Риверсайд, сообщили, что с начала года розничные цены по основным позициям стройматериалов выросли в два раза и более — увеличилась стоимость закупки металлоконструкций, бетона, древесностружечных материалов. При этом строительство школы осуществлялось строго в соответствии со сметной документацией и было выполнено с опережением графиков — объект сдали осенью этого года, хотя по проекту планировалось завершить только в следующем.

«В сфере жилищного строительства мы фиксируем в этом году значительное удорожание стоимости материалов: железобетонные изделия выросли в цене на 15—23%, арматура — на 83%, металлопрокат — на 100—130%, кирпич пустотелый — на 17%, оцинкованные изделия — на 60%, профили для ГКЛ-перегородок — на 75%. Кроме того, лифтовое оборудование подорожало на 20%, инженерное оборудование — на 30%. Стоит отметить, что в связи с отсутствием достаточного количества трудовых ресурсов также повышаются расценки на выполнение работ — в среднем от 5 до 15%, что в целом ведет к удорожанию стройки»,— говорит заместитель директора по строительству ООО «Группа Голос.Девелопмент» Антон Амелин.

По словам Амелина, в настоящее время на рынке металлопроката наблюдается обнадеживающий тренд на понижение цены, но производители не готовы гарантировать укрепление низкой рыночной цены в долгосрочной перспективе.