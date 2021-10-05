Недострой на улице Васенко в Челябинске выставят на торги

Администрация Челябинска выиграла суд

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил в полном объеме иск комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска к компании Артура Никитина «Стройсвязьурал 1». Структура администрации города требовала изъять объект незавершенного строительства — шестиэтажное здание — на улице Васенко, 94 через продажу на публичных торгах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«4 октября иск удовлетворен в полном объеме. Недострой подлежит изъятию путем продажи с публичных торгов. В настоящий момент комитет приступает к процедуре подготовки аукциона, в том числе будут проведены мероприятия по определению начальной цены контракта», — отметили в администрации Челябинска.

Ранее в мэрии сообщали, что деньги от сделки получит «Стройсвязьурал 1».

Иск в Арбитраж комитет по управлению имуществом и земельным отношениям направлял в январе этого года. Причиной было истечение срока аренды участка площадью 4 тыс. кв. м. В конце 2020 года администрация Челябинска отсудила у компании «Стройсвязьурал 1» 832 тыс. рублей. Задолженность накопилась из-за того, что застройщик не вовремя платил за аренду в 2017—2019 годах.

«Стройсвязьурал 1» начал строить многоярусный торговый комплекс в историческом центре Челябинска в конце 1990-х годов. Артур Никитин тогда входил в круг предпринимателей, приближенных к главе города Вячеславу Тарасову. После того как в 2005 году мэром стал Михаил Юревич, строительство остановили. С тех пор объект стоит замороженным. Администрация Челябинска заявляла о готовности выкупить долгострой и перепрофилировать под нужды расположенной рядом гимназии № 1, но собственник отказался.





В 2016 году компания Никитина заявила, что построит на этом месте не ТРК, а гостиницу с подземной парковкой на 70 машино-мест. Были проведены публичные слушания, срок аренды участка продлили. Но активные строительные работы так и не начались. В 2019 году Артур Никитин пообещал властям региона, что в гостинично-спортивном комплексе можно будет разместить гостей саммитов ШОС и БРИКС 2020. Для реализации проекта даже закрыли проезд по улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Однако инвесторы не нашлись.

В октябре 2020 года прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей ООО «Стройсвязьурал 1». Их будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, учредитель и директор при пособничестве заместителя директора по правовым вопросам уклонился от уплаты налога на прибыль организации. В результате в 2017—2018 годах не был уплачен налог на сумму более 287 млн рублей. При этом арбитражные суды нескольких инстанций не удовлетворили иски о доначислении «Стройсвязьурал 1» на сотни миллионов рублей. В Арбитражном суде Челябинской области также находится дело о банкротстве ООО «Стройсвязьурал 1». Основным кредитором выступает налоговая инспекция. Сумма требований — 312,7 млн рублей.

По данным базы «ЛИК: эксперт», основной владелицей ООО «Стройсвязьурал 1» является дочь Артура Никитина Мария (59,3%), а самому бизнесмену принадлежит 14%. В списке совладельцев еще четверо членов его семьи, а также бывший глава Челябинска Вячеслав Тарасов (10%).