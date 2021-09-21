В Магнитогорске покупатели стройматериалов перевели деньги мошенникам

Неизвестные взяли полную предоплату за несуществующий товар

В Магнитогорске 63-летняя женщина и 38-летний мужчина стали жертвами мошенников, которые якобы продавали недорогие строительные материалы для загородных домов. Пострадавшие перевели деньги, однако товар так и не получили. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе городской полиции. Неизвестные общались с жертвами через мессенджеры и пообещали доставить стройматериалы после полной предоплаты.

«Потерпевшие перевели незнакомцам денежные средства в размере 55 000 и 72 000 рублей, после чего им в мессенджерах прислали накладные на данный товар и сроки доставки», — рассказали в полиции.

Однако товар магнитогорцы так и не дождались, а телефоны «продавцов» оказались выключены.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о челябинце Михаиле Тетенькине, который размещал объявления об изготовлении кухонь, выезжал на замеры, брал с клиентов предоплату, а потом скрывался с деньгами.