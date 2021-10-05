Алексей Текслер принял участие в слушаниях по проекту бюджета РФ

Глава Южного Урала озвучил несколько инициатив

В Совете Федерации РФ прошли парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Среди участников обсуждения главного финансового документа страны были руководители нескольких регионов, в том числе глава Челябинской области Алексей Текслер.

Выступая перед собравшимися, южноуральский губернатор напомнил, что комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которую он возглавляет, активно участвовала в обсуждении с правительством России подходов к формированию федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Часть вопросов поднималась во исполнение прямого поручения президента России Владимира Путина.

«Уверен, что эти решения будут отражены в бюджете. Также мы продолжим работать по вопросу передачи на федеральный уровень взносов по ОМС на детей и пенсионеров. Это стратегическое направление мы одобряем. Благодарю вас, Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель СФ. — Прим. ред.), что вы тоже поддерживаете позицию регионов», — отметил Алексей Текслер.

После этого губернатор Челябинской области обратил внимание на несколько проблем, которые не в полной мере отражены в проекте бюджета.

«Первое — это рост стоимости строительства и связанные с этим вопросы завершения уже начатых объектов. Надо, по аналогии с федеральными объектами, помочь регионам. Также нельзя допустить прекращения финансирования объектов, сроки сдачи которых сдвинулись из-за этих проблем. Второе. К сожалению, продолжается пандемия. Вместе с ней существует проблема роста кредиторской заложенности медицинских бюджетных учреждений, несмотря на их поддержку. Третье. Нам предстоит индексация зарплат бюджетников более высокими темпами, чем было запланировано ранее. Четвертое. Мы предлагаем в следующем году расширить возможности направления средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, не только на инфраструктуру для новых инвестпроектов, но и на нацпроекты и на решение проблем, связанных с ковидом», — рассказал Алексей Текслер.

Все предложения глав регионов, озвученные во время парламентского слушания федерального бюджета, зафиксировали. Как отметила Валентина Матвиенко, «это то, что происходит на земле». Поэтому высказывания губернаторов не оставят без внимания. Проект финансового документа в ближайшее время доработают и направят в Минфин РФ.