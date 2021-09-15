Алексей Текслер поручил ускорить благоустройство городов и районов в Челябинской области

Проекты в рамках инициативного бюджетирования должны быть завершены в сентябре

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов и районов заранее готовить проектно-сметную документацию и отыгрывать конкурсы в рамках распределения средств по механизму инициативного бюджетирования. К концу сентября все запланированные проекты по благоустройству должны быть реализованы. Заявление глава региона сделал на совещании с руководителями муниципалитетов, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Прошу всех глав уже сейчас начать работу по организации информирования и вовлечения жителей в разработку и обсуждение инициативных проектов. Важно начать эту работу сейчас, чтобы на этапе конкурсного голосования по отбору проектов не возникало сложностей. Все проекты по комфортной городской среде и по инициативному бюджетированию должны быть реализованы к сентябрю», — поставил задачу Алексей Текслер.

Ранее губернатор принял решение о двукратном увеличении финансирования проектов граждан в рамках практики инициативного бюджетирования — до 1,5 млрд рублей. В этом году в муниципалитетах области было отобрано 500 проектов от жителей, касающихся улучшений городской среды.

Закон об инициативном бюджетировании в Челябинской области вступил в силу с 1 января. Теперь южноуральцы могут участвовать в распределении средств регионального бюджета для решения острых проблем на местах. Предложения жителей региона могут касаться благоустройства, ремонта и строительства дорог местного значения, обустройства социальных объектов, развития физической культуры и спорта, проведения культурных мероприятий.

Практика оказалась успешной. Например, в Челябинске в рамках инициативного бюджетирования провели благоустройство общественных пространств на Комсомольском проспекте, сквера возле ДК ЧЗМК, поставили туалет в горсаду имени А. С. Пушкина, создали новый сквер на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта.