В Челябинской области обнулили сельхозналог для всех аграриев

Меру поддержки вводят на пять лет

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сразу в первом и третьем чтениях одобрили установление в регионе нулевого налога для производителей сельскохозяйственной продукции. Вопрос обсудили 25 июля на 53-м заседании ЗСО, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С инициативой обнулить ставку единого сельхозналога выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Заявление он делал во время своего обращения к депутатам ЗСО. На празднике «День поля» глава региона также сообщил о планах установить нулевую ставку ЕСХН. Ранее действовала льготная — пониженная — ставка. А с тех агропредприятий, которые обеспечивали занятость на селе, налог не взимался.

«Уже с этого года ставка единого сельскохозяйственного налога будет 0%. Мы один из немногих регионов страны, в котором применяется такая форма поддержки селян», — отмечал Алексей Текслер.

Закон устанавливает налоговую ставку в размере 0% при применении единого сельскохозяйственного налога для всех категорий налогоплательщиков. Мера поддержки будет действовать с 1 января 2024 года по 31 декабря 2029 года. Это поможет развитию агропромышленного комплекса Челябинской области, а также обеспечит продовольственную безопасность.

«В современной экономической и политической ситуации, в условиях текущего кризиса, учитывая уровень инфляции и рост цен на материальные ресурсы, санкционное давление, последствия чрезвычайных ситуаций за ряд последних лет (засуха, подтопление), многие сельскохозяйственные предприятия региона не имеют возможности вести полноценную хозяйственную деятельность», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие закона приведет к снижению доходов местных бюджетов в муниципалитетах Челябинской области. В 2024 году сумма составит 15,5 миллиона рублей, в 2025-м — 107 миллионов, а с 2026-го — около 155 миллионов рублей ежегодно. Выпадающие доходы компенсируют из бюджета региона. Поправки в бюджет текущего года уже учитывают это.