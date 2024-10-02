В Челябинской области участники СВО и их семьи освобождены от уплаты имущественных налогов

Заявления о льготах можно предоставить в налоговую службу через МФЦ

Жители Челябинской области начали получать уведомления на уплату имущественных налогов за 2023 год. Внести оплату необходимо до 2 декабря, после этого срока будут начислены пени. При этом более 1 миллиона южноуральцев имеют различные льготы по уплате налогов. Представители УФНС России по Челябинской области на пресс-конференции пояснили, какие категории граждан имеют право на льготы и нужно ли подавать заявление, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В этом году налоговые уведомления не получат те категории налогоплательщиков Челябинской области, у кого сумма по уплате имущественного налога не превышает 300 рублей. От уплаты налогов также будут освобождены льготные категории граждан — пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства», — сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС Татьяна Полохина.

По ее словам, если пенсионер владеет одной квартирой и одной дачей в садовом товариществе на участке менее шести соток, то он полностью освобождается от уплаты имущественных налогов. Если у пенсионера в собственности более одной квартиры и несколько дач, то ему необходимо будет уплатить налоги.

В этом году льготы по уплате имущественных налогов начнут получать участники СВО и члены их семей, в том числе несовершеннолетние дети, имеющие долю в квартире (выделена в связи с использованием маткапитала). Также сохраняется для участников СВО льгота по уплате транспортного налога. В прошлом году ею уже воспользовались более 2,5 тысячи человек.

«В сводное налоговое уведомление, кроме обязательств по уплате имущественных налогов, включены данные по уплате НДФЛ, если данный налог с заработной платы не уплачивает работодатель. В этом году более 17 тысяч южноуральцев получат уведомления с требованием оплатить НДФЛ», — уточнила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Елена Зотова.

По ее словам, НДФЛ с полученного дохода обязаны уплатить граждане, выигравшие в казино или игровых автоматах. Таких более 230 человек. К уплате заявлено 1,8 миллиона рублей.

«В этом году впервые НДФЛ обязаны будут уплатить владельцы банковских вкладов, получившие доход в виде выплаты процентов по вкладу. Впервые налоговыми органами исчислен налог на основании информации банков в отношении более 22 тысяч граждан на сумму почти 1 миллиард рублей», — пояснила она.

Не потребуется уплачивать НДФЛ вкладчикам, если доход с вклада составил менее 150 тысяч рублей или ставка по вкладу менее 1% годовых. Граждане, получившие доходы свыше 5 миллионов рублей в 2023 году, должны будут уплатить НДФЛ по ставке 15% (менее 5 миллионов рублей — 13%), что связано с введением прогрессивной шкалы налогообложения.

«Если налог не будет уплачен в срок до 2 декабря, на сумму долга начнет начисляться пеня. Далее последует обращение налоговых органов в суд, после вынесения судебного приказа будут арестованы банковские счета должника», — предупредила начальник отдела урегулирования задолженности Наталья Данилова.

Налоговое уведомление размещается в личном кабинете на сайте ФНС. Также есть возможность запросить документ через сайт госуслуг либо подать заявление о его получении через МФЦ. Более 80% уплаты имущественных налогов в Челябинской области поступает через онлайн-сервисы, при этом ежегодно этот показатель растет.