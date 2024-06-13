Алексей Текслер: «Предлагаю обнулить сельхозналог для всех аграриев Челябинской области»

Налоговая льгота предусматривается на пятилетний период

Сельхозтоваропроизводителей Челябинской области освободят от сельхозналога на пять лет. С таким предложением сегодня, 13 июня, в ходе обращения к депутатам Заксобрания выступил Алексей Текслер. Напомним, с 2022 года этот налог не взимался только с тех агропредприятий, которые обеспечивали занятость на селе.

«С 2021 года мы вдвое снизили ставку сельхозналога для производителей сельхозпродукции. В 2022 году для аграриев, обеспечивающих занятость, обнулили ставку. В целях дополнительной поддержки аграриев предлагаю со следующего года обнулить налог на пять лет для всех сельхозтоваропроизводителей. Прошу Минсельхоз региона оперативно подготовить законопроект», — сказал Алексей Текслер.

По его словам, агропромышленный комплекс сегодня занимает особое место в экономике региона. За пять лет прямая поддержка аграриев Южного Урала составила почти 44 миллиарда рублей. Благодаря мерам господдержки сельхозпроизводителями приобретено более 5 тысяч единиц спецтехники. Ежегодный объем урожая зерновых в регионе превышает 2 миллиона тонн.

«Челябинская область сегодня вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Мы продолжим поддержку агрокомплекса региона. Из крупных проектов сегодня — строительство в Кизильском районе племенного репродуктора для выведения отечественной породы птицы», — уточнил Алексей Текслер.

По его словам, реализация инвестпроекта полностью закроет потребность в инкубационном яйце Уральского и Приволжского округов.