Депутаты Заксобрания продлили льготные налоговые ставки для МСП Челябинской области

Ранее инициативу губернатора поддержал комитет по бюджету и налогам

Изменения в региональный закон о налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения утвердили депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Решение, которое позволит минимизировать налоговую нагрузку и улучшить условия предпринимательской деятельности, приняли на 54-м заседании сразу в первом и третьем чтениях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С инициативой продлить срок действия льготных налоговых ставок для малого и среднего бизнеса выступал губернатор Алексей Текслер. Предложение он озвучивал во время июньского обращения к депутатам Законодательного собрания.

«В конце 2019 года мы снизили ряд ставок по упрощенной системе налогообложения, а затем в „ковидный“ период и период структурной трансформации экономики в 2022 году приняли еще и дополнительные налоговые льготы в виде минимально возможных ставок по „упрощенке“ для сферы обрабатывающих производств, научных исследований, туризма, спорта, общепита, культуры и телекоммуникаций. Все эти решения оказались абсолютно правильными. С 2019 года перечисления МСП в доходы бюджета выросли почти в два раза, а с учетом инфляции — на треть», — отмечал тогда Алексей Текслер.

Налоговая льгота продлевается на пять лет, до 2029 года включительно. Ставки составят 1% (налогообложение доходов) и 5% (доходы минус расходы) для предпринимателей, работающих в приоритетных и социально значимых сферах. Это деятельность:

по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями,

по предоставлению мест для временного проживания,

по предоставлению продуктов питания и напитков,

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,

творческая,

в области искусства и организации развлечений,

библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры,

в области спорта, отдыха и развлечений,

в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, налоговая льгота распространяется на обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров), научные исследования и разработки.

По предварительной оценке совокупный объем налоговых льгот может составить в 2025 году 1,8 миллиарда рублей, в 2026-м — 1,9 миллиарда рублей, в 2027-м — 2,1 миллиарда рублей, в 2028-м — 2,3 миллиарда рублей, в 2029-м — 2,5 миллиарда рублей. Выпадающие доходы бюджета составят примерно 11 миллиардов рублей, но это общая сумма поддержки бизнеса, а деньги сохранятся в экономическом обороте.

Добавим, что за пять лет число средних предприятий в регионе выросло почти на 14%, а доля сектора МСП в экономике — на 27%. Обе цифры превышают показатели по России и Уральскому федеральному округу. Увеличению количества бизнесменов помогло снижение фискальной нагрузки.