Депутаты ЗСО скорректировали бюджет Челябинской области на 2024 год

Основные параметры документа не изменились

Корректировку бюджета Челябинской области на 2024 год обсудили 25 июля на 53-м заседании Законодательного собрания региона. Изменения вносятся, чтобы уточнить отражение направлений расходов по кодам бюджетной классификации. Депутаты поддержали поправки сразу в первом и третьем чтениях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

684,6 миллиона рублей направят на возмещение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков части затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктурных объектов. Это нужно для привлечения средств федерального бюджета.

150 миллионов рублей предусмотрено для докапитализации Фонда развития промышленности Челябинской области, чтобы он предоставлял льготные кредиты предприятиям региона.

Еще 150 миллионов направят Фонду финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области — Центру «Мой бизнес». Это поможет предоставлять займы субъектам малого и среднего предпринимательства.

20,7 миллиона рублей получит Центр промышленной роботизации. Средства обеспечат уставную деятельность некоммерческой организации.

И, наконец, 15,5 миллиона рублей направят в муниципалитеты в качестве компенсаций снижения доходов местных бюджетов из-за действия нулевой процентной ставки по единому сельскохозяйственному налогу. Эта мера поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей установлена с 1 января 2024 года.

Корректировки областного бюджета не приведут к изменению его основных параметров. Доходы Челябинской области в 2024 году составят 268 миллиардов 354,2 миллиона рублей, а расходы — 343 миллиарда 762,2 миллиона рублей.