В Нагайбакском районе проходит «День поля»

На областном мероприятии представлены новейшие образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, племенных животных и продукции в сфере АПК

Сегодня, 23 июля, в Нагайбакском районе проходит «День поля» — крупнейшая сельскохозяйственная выставка Челябинской области, которая является традиционной площадкой для делового общения в аграрной отрасли и входит в событийный ряд региона, отражая роль аграрного комплекса в развитии экономики.Сельхозтехнику на выставку привезли предприятия Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Москвы, Барнаула.

Продукцию растениеводства и животноводства представили предприятия Южного Урала, Тюмени, Москвы, Барнаула, Екатеринбурга, Уфы, Волгограда, Краснодара, Оренбурга. Несмотря на погоду — а на юге региона сегодня пасмурно и дождливо, — для гостей проведут творческие мастер-классы от мастериц Нагайбакского района, выступят местные артисты. На площадке «Дня поля» пройдет отраслевое совещание по рынку удобрений, открытие семенного завода, заседание Совета Союза крестьянско-фермерских хозяйств.

Глава региона осмотрел площадку с племенными животными, пообщался с фермерами и приветствовал гостей мероприятия.

«Мы сохраняем лидерство по многим направлениям в Уральском федеральном округе и в нашей стране. Отдельное спасибо Министерству сельского хозяйства РФ за поддержку. В этом году была крайне актуальная поддержка — выделение средств на приобретение семян. После непростого прошлого года мы стимулируем наших селян на приобретение минеральных удобрений. Оказываем поддержку на приобретение техники. Мы помогаем проектам, связанным с переработкой. Конечно, помогаем нашим небольшим хозяйствам, нашим фермерам. Уже с этого года ставка единого сельскохозяйственного налога будет 0%», — сказал Алексей Текслер.



Делегации показали образцы сельхозтехники, в том числе и произведенной в Челябинской области. Например, самоходный опрыскиватель, собранный ООО «Заря». Все комплектующие произведены в России.



«Президент Владимир Путин в отдельный блок выделил агропромышленный комплекс. Перед нами стоят масштабные задачи. К 2030 году мы должны в полтора раза увеличить объемы нашего аграрного экспорта, на 25 процентов увеличить валовые объемы производства сельскохозяйственной продукции. Мы сегодня, несмотря на все санкции, несмотря на все противодействия, кормим самые бедные страны и этим выполняем свою общемировую миссию. И задача Минсельхоза России — сделать дополнительные инструменты, которые необходимы агропромышленному комплексу Челябинской области для дальнейшего развития и устойчивого функционирования на протяжении долгих и долгих лет. Мы сегодня сохраняем льготную ставку по лизинговым сделкам, выделяем дополнительные ресурсы на поддержку отечественной селекции и семеноводства. Запустилась программа льготного кредитования, несмотря на высокую ключевую ставку, которую сегодня установил ЦБ», — сказал руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

Роман Некрасов оценил производство биопрепаратов — средств защиты растений и рекомендовал его расширить в регионе.



Авторы: Тогжан Мусабаева, Анастасия Посохова