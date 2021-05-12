В Челябинской области спасли двух упавших в воду туристов

Мужчина и женщина находились в состоянии опьянения

Инспектор национального парка «Зигальга» вытащил из реки Юрюзань двух туристов, выпавших из лодки. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Сотрудник «Зигальги» направлялся к месту тушения лесного пожара и заметил тонущих людей в реке Юрюзань. Инспектор тут же бросился спасать южноуральцев, вытащил из воды мужчину и женщину, затем помог им забраться в старую резиновую лодку, на которой они и сплавлялись. Спасенными оказались жители Трехгорного. Они находись в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее писал наш сайт, областные спасатели вытащили из реки Ай тело туриста, утонувшего во время сплава на байдарке 18 апреля. Поиски 50-летнего мужчины спасатели вели почти неделю.

В майские праздники сотрудники нацпарка «Зигальга» помогли пожарным ликвидировать возгорание на территории Месединского лесничества. Вспыхнувший пожар уничтожил больше 5 гектаров леса. На особо охраняемую территорию национального парка огонь не перекинулся — стихию остановила река. Однако если бы теплая погода сопровождалась порывами ветра, то вода не стала бы помехой для более крупного пожара.