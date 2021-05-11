Следственный комитет Челябинской области организовал проверку после огнестрельного ранения ребенка

Мальчики нашли травматический пистолет во время прогулки в парке

8-летний мальчик поступил в больницу Челябинска с травмой головы вечером 9 мая. Следственный комитет по Челябинской области организовал доследственную проверку.

«По предварительным данным, мальчик с 9-летним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них причинил другому травму головы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления», — прокомментировала пресс-служба СК по Челябинской области.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.