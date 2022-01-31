В Челябинске выбрали проектировщика школы на Краснопольской площадке

Документацию подготовят к августу этого года

Управление капитального строительства администрации Челябинска выбрало компанию, которая разработает проектно-изыскательскую документацию для строительства школы в микрорайоне № 48 на Краснопольской площадке. Образовательное учреждение возведут на участке площадью 25,3 тыс. кв. м рядом с жилой высоткой на улице Мусы Джалиля, 1 и c детским садом № 48 (улица Маршала Чуйкова, 25б).

В конкурсе с начальной ценой контракта 8,5 млн рублей участвовали пять компаний, сказано на сайте госзакупок. Победителем признали проектную группу «Урал» из Челябинска. Она предложила подготовить документацию за 6,94 млн рублей. Средства направят из городского бюджета.

Выполнить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы компании необходимо не позднее 31 июля 2022 года. Документацию будут разрабатывать по муниципальной программе «Капитальное строительство в городе Челябинске».

«В основу проектирования учебных помещений должен быть положен принцип универсального учебного кабинета, рассчитанного на организацию фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы. Во входных группах на первом этаже предусмотреть холл, помещения охраны с зоной отдыха и санузлом. Архитектурно-планировочные решения должны обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения во все помещения школы», — сказано в техзадании.

Кабинеты для начальных классов со своим входом разместят в отдельной части здания. Количество мест в школе пока что не определено. Однако, судя по требованиям к проекту, заниматься там будут «только в одну смену». Срок строительства учреждения предусмотрят в разработанной документации, пока он неизвестен.







Школа в микрорайоне № 48 упоминается в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Челябинска на 2016—2020 годы. Реализация проекта планировалась в этот же срок. Образовательное учреждение изначально было рассчитано на 1500 мест.

Аукцион на строительство школы в микрорайоне № 48 администрация Челябинска объявит в четвертом квартале 2022 года. Максимальная цена контракта составит 105,9 миллиона рублей, рассказывал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на конференции «Нацпроекты. Госзакупки».

Добавим, что первую школу на Краснопольской площадке открыли в 2017 году. Образовательный центр № 2 находится на улице Скульптора Головницкого, 5. В 2020 году запустили крупнейшую в УрФО школу. Образовательный центр № 5 (улица Скульптора Головницкого, 13) принимает более 2 тыс. учащихся. Между Краснопольским проспектом и улицей Профессора Благих, где планируют построить новое учебное заведение, нет ни одной школы.

По данным базы «СБИС», ООО Проектная группа «Урал» работает с декабря 2015 года. Входит в ассоциации «Портал изыскателей» и «Проектный портал». В 2020-м чистая прибыль компании составила 19,7 млн рублей. Организация участвовала в 35 торгах, победила в 17 из них. Контрактов было заключено суммарно на 31,9 млн рублей. Ранее компания проектировала детские сады в Челябинске на улицах Горького, 25а, Гранитной, 4 и в Академ Риверсайд, а также различные объекты в составе Регионального центра олимпийской подготовки по хоккею. В портфолио проектной группы «Урал» значатся жилые дома для «Треста Магнитострой», ТРК с ледовым дворцом и киностудия в Узбекистане, спорткомплекс в Амурской области, стадион к ЧМ-2018 в Волгограде.