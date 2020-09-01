Самая большая школа на Урале примет более 2000 учеников

Обучение в новом образовательном комплексе начнут ребята со всего Челябинска.

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Открытие образовательного центра № 5 состоялось сегодня, 1 сентября 2020 года, в Челябинске. Огромная территория комплекса насчитывает 29 тысяч квадратных метров, на которых располагаются модули-здания. Для губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой провели экскурсию, поскольку в зданиях школы легко заблудиться.

«Поначалу мы тоже рисковали здесь заблудиться. Полноценная экскурсия займет около 3,5 часов. Сейчас, когда в школу поступили ребята из всех районов Челябинска, мы проводим им квест на ознакомление с территорией и площадками дополнительного образования», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор ОЦ№ 5 Евгений Марченко.

Он же провел экскурсию для главы региона и мэра, чтобы рассказать и показать все возможности нового образовательного центра.

На входе гостей встречает служба безопасности, а также система «Термофейс», которая позволят бесконтактно измерить температуру посетителя школы, а также отследить, куда он направился. Если температура выходит за пределы нормы, его передают врачу и связываются с родителями.

Помимо контроля температуры тела, в школе будут соблюдать и иные меры профилактики. Например, индивидуальное расписание перемен для классов и свободная рассадка в столовой. Места для соблюдения социальной дистанции в помещениях массового пребывания достаточно.

Кроме того, в школе расположено четыре спортивных зала, в котором уже открылись кружки дополнительного образования.

«У нас действует свыше 20 направлений деятельности по шести направленностям. Это физкультурно-спортивная: футбол, баскетбол, волейбол, черлидинг. Техническая направленность: робототехника, графический дизайн, программирование. Компьютерные классы позволяют нам создать инженерные лаборатории. Есть социально-педагогическая направленность: это журналистика, лидерские технологии, волонтерство. Художественная направленность, хореографические залы, прикладное творчество. На сегодняшний день охват по записи на допобразование — 1 500 детей, с учетом того, что в школе обучается 2 000 детей», — рассказывает директор школы Евгений Марченко.

Алексею Текслеру и Наталье Котовой показали спортивные залы, компьютерный класс и помещения, где ученики смогут получать дополнительное образование.

«Это уникальное учреждение, это не просто школа, а образовательный центр, где соединены и образовательные элементы, но также активно будут развивать и допобразование, и спортивные направления. По сути, это школа полного дня, где и знания можно получать, и спортом заниматься, и ходить в различного рода кружки. Это современный подход к образовательному процессу. Сегодня это один из лучших примеров. Я хотел бы, чтобы в нашем регионе таких школ, может быть не по размеру, но по качеству, становилось больше, обязательно мы будем это делать», — подчеркнул Алексей Текслер.

В Челябинской области в 2020 году запланировано открытие трех школ: в Челябинске, Магнитогорске и в Сосновском районе. Строительство еще шести образовательных учреждений уже началось в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, Кунашаке и деревне Сарафаново.