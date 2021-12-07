В Челябинске построят еще две школы в «Парковом»

Одну из них начнут возводить в 2022 году

В челябинских микрорайонах № 48 и 57 (Парковый) построят две школы на 1100 мест каждая. Одну из них начнут строить в 2022 году, а завершат в 2024-м. Об этом стало известно во время публичных слушаний, посвященных бюджету Челябинска на 2022 год. Информацию об объеме финансирования и другие подробности не озвучили.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в начале 2022 года начнут строить еще две школы: в микрорайоне № 20 Ньютон и по улице Татищева между Парковым-2 и Метраном. Оба учреждения сдадут в эксплуатацию в 2023 году.

В ноябре в Челябинске построили новую школу на 1100 мест в микрорайоне Академ Riverside.