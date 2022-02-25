В Челябинске выбрали поставщика 30 новых трамваев за 1,8 млрд рублей

Произведут вагоны в Усть-Катаве

30 новых трамваев для Челябинска поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Предприятие победило в аукционе, который проводило ведомство.

«Единственным участником аукциона стал Усть-Катавский вагоностроительный завод. Его заявку конкурсная комиссия признала соответствующей требованиям. Поставка трамваев будет выполнена до сентября 2022 года», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Миндора.

С УКВЗ заключат контракт по начальной цене — 1,796 млрд рублей (из расчета 59,878 млн рублей за один вагон). Средства направят из бюджета Челябинской области. 10 трамваев предприятие доставит в региональный центр до 1 июня этого года, еще 20 — до 1 сентября.

В техзадании перечислены характеристики трамваев: они должны быть 2022 года выпуска, полностью низкопольными, длиной 16,5 м и вместимостью до 150 человек, с четырьмя дверями с одной стороны, с местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, с валидаторами у каждой двери для безналичной оплаты проезда. Также в салонах должны быть системы радиоинформирования и видеонаблюдения, видеопанели, кондиционеры, подсветка стеклянных панелей дверей, точки доступа Wi-Fi, USB-розетки, кнопки адресного открывания дверей, датчики пассажиропотока. Вагоны следует покрасить в зеленый цвет.





Отметим, что нынешняя закупка трамваев первая. Еще в этом году планируется приобрести для Челябинска 47 вагонов. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров сообщал, что закупать будут полностью низкопольные трамваи, а не полунизкопольные, как в 2021-м. В вагонах нового поколения нет ступеней, что будет удобно для пассажиров.

Напомним, масштабное обновление трамвайного парка в Челябинске запустили в начале 2021 года. Тогда аукцион на поставку 30 вагонов выиграл «Торговый дом СТМ», входящий в группу «Синара». Заказ на 1 млрд рублей компания сделала на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, обеспечив загрузку градообразующего предприятия. Транспорт вышел на городские маршруты осенью. В конце прошлого года в Челябинске стартовала масштабная реконструкция трамвайных путей. В 2022-м обустроят более 50 новых платформ.

В начале февраля УКВЗ как единственный участник победил в трех аукционах на поставку девяти трамваев в Магнитогорск.