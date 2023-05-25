В Челябинске определились с подрядчиками, которые займутся благоустройством заброшенного сквера в центре города — Сада камней. Победителями аукционов стали две местные компании. Общая сумма, которую направят на реконструкцию площадки, составила 46 млн рублей.
Обновление сквера произойдет в границах набережной реки Миасс, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда.
Торги по установке малых архитектурных форм выиграло ООО «Стрела Плюс», которое занимается строительством автодорог, кровельными работами, благоустройством ландшафта. Владельцем компании является Ольга Ершова. По данным сервиса «СБИС», она же является учредителем ООО «Челябинский ювелирный завод». Среди видов деятельности: обработка алмазов, драгоценных, полудрагоценных, синтетических изделий, а также продажа ювелирных изделий. Она также владеет ООО «Золотая поляна», которое занимается в том числе строительством жилых и нежилых зданий, покупкой и продажей помещений.
По данным с сайта госзакупок, ООО «Стрела Плюс» установит малые архитектурные формы за 19 млн рублей. Возле Исторического музея должны появиться скамейки, танцплощадка, валуны натуральных камней, лежаки, уличные барабаны джембе, шкаф для буккроссинга, детские игровые элементы.
Кроме того, в Саду камней сделают дорожки. Согласно техзаданию, там положат асфальт, а также крупную плитку без фаски серого цвета. А также там должны установить тактильную плитку (помогает ориентироваться слабовидящим. — Прим. автора). Победителем закупки стало ООО «Строймиг», которое предложило провести работы за 26 млн рублей. Владельцем компании является Мгар Асланян. Среди видов деятельности компании: строительство автодорог, подготовка строительной площадки, производство кровельных работ и другое. Работы должны провести до 1 сентября этого года.
Концепцию благоустройства сквера «Сад камней» представили еще в 2022 году. Тогда в городском управлении архитектуры уточняли, что он станет площадкой для ленд-арт-мероприятий. Там авторы будут создавать произведения искусства из природных материалов, раскрывая потенциал пространства и оберегая природу. В апреле этого года рассказали подробности о благоустройстве территории.
Планируется, что в сквере сохранят деревья, а также высадят новые растения, сделают живую изгородь, установят гамаки и детский городок. Добавим, что на площадке уже приступили к демонтажу заброшенного фонтана, который невозможно было подключить к водопроводной системе. На его месте появится новый, сухого типа.
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