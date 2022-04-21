Сад камней в Челябинске превратят в современное городское пространство

Реконструкция начнется не раньше чем через год

В Челябинске презентовали концепцию благоустройства сквера «Сад камней». Сквер на набережной за Историческим музеем долгое время находится в запустении. Сейчас в управлении архитектуры намерены превратить место в «островок природы» в центре города.



Сквер разобьют на несколько зон: в северной части расположено событийное пространство со сценой, сухим фонтаном и огромной песочницей. Для детей предлагают установить небольшой скалодром и другие аттракционы. В проекте предусмотрен общественный туалет.

Большую часть сада займет тихая зона для уединения и спокойного отдыха: поставят лежаки и оборудуют места для гамаков. Предлагают даже установить мольберты, чтобы свободные художники рисовали на природе.

«По концепции Сад камней станет постоянной площадкой для ленд-арт-мероприятий, на которых авторы создают произведения искусства из природных материалов, раскрывая потенциал пространства и при этом оберегая природу», — объясняют в управлении архитектуры Челябинска.

Посадят деревья, кустарники, разобьют газон.

«Дендрологи изучили состояние существующего озеленения, его сортовой и возрастной состав. В проекте сохраняются все ценные породы деревьев», — добавляют в управлении.

В Саду камней стоит старый каменный фонтан. Специалисты считают, что запустить его уже невозможно: работал он в 1980-х, сейчас от него осталось только бетонное основание. В прошлом году фонтан оформили кристаллами и металлическими конструкциями, в чашах высадили зелень. Вокруг построили монументы из песка в рамках Фестиваля песочной скульптуры. Но такого благоустройства хватило лишь на сезон.

Сейчас каменную чашу планируют снести, вместо нее оборудуют сухой фонтан — такой же, как у ЮУрГУ.

Проектно-сметной документацией по благоустройству сада займется компания «КМТ Проектный отдел». Ранее компания занималась разработкой документации по благоустройству озера Кабан в Казани.

«Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, чтобы определиться со стоимостью объекта. Дальше будем решать вопрос с финансированием и искать инвесторов. Возможно, придется строить поэтапно. Пока о точных сроках говорить сложно. Но в любом случае строительство начнется не в этом году. Точно не раньше 2023-го», — рассказала Первому областному информационному агентству заместитель начальника управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина.



