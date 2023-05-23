В челябинском Саду камней появится сухой фонтан

Бетонную чашу старого уже демонтировали

В челябинском Саду камней демонтировали разрушенную чашу старого фонтана. Здесь появится новый, сухого типа, как напротив ЮУрГУ. Это часть проекта по благоустройству сквера у Исторического музея Южного Урала. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.







Старый фонтан долгие годы был заброшен. Подключить его к водопроводной системе невозможно. Вариантов было два: превращать в арт-объект или сносить. В 2021 году даже появлялись эскизы будущего архитектурного объекта в космическом стиле. Но в итоге бетонное основание решено демонтировать.

Так старый фонтан выглядел в 1980-е.



Территорию сквера расчистили от зарослей и погибших деревьев. Здесь сделают дорожки и начнут работы по благоустройству: высадят новые растения, сделают живую изгородь, установят гамаки и детский городок.