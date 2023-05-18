В Челябинске в Саду камней намерены высадить деревья, кустарники и сделать газон. Аукцион по поиску подрядчика, который займется озеленением, опубликовали на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 22,7 млн рублей.
Озеленением займутся на месте заброшенного сквера рядом с Государственным историческим музеем Южного Урала. Согласно техзаданию, в Саду камней должны высадить липы, тополя, дубы, ивы, черемуху, березы, рябину, разные виды яблонь, лиственницы и сосны. Из кустарников там появятся жимолость, бересклет, чубушник, сирень, кизильник, миндаль трехлопастной, дерен сибирский белый, спирея рябинолистная.
«Стволы и ветви не должны иметь физиологических повреждений, которые могли бы нанести ущерб внешнему виду растений или его последующему развитию. Корневая система должна быть хорошо развита и соответствовать виду/сорту растения, возрасту, почвенным условиям и развитию растения. Корневая система не должна иметь искривленных/переплетенных основных корней близко к корневой шейке и каких-либо физиологических повреждений», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Концепцию благоустройства сквера «Сад камней» представили еще в 2022 году. Тогда в городском управлении архитектуры уточняли, что он станет площадкой для ленд-арт-мероприятий. Там авторы будут создавать произведения искусства из природных материалов, раскрывая потенциал пространства и оберегая природу.
В апреле этого года рассказали подробности о благоустройстве территории. Планируется, что в сквере сохранят деревья, а также высадят новые растения, сделают живую изгородь, установят гамаки и детский городок. Фонтан придется демонтировать, так как восстановить его не представляется возможным.
Уже объявили аукционы по обустройству пешеходных дорожек и установке малых архитектурных форм. В Саду камней появятся скамейки, танцплощадка, валуны натуральных камней, лежаки, уличные барабаны джембе, шкаф для буккроссинга и детская игровая площадка.
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