В челябинском Саду камней высадят ивы, дубы, яблони и рябину

Объявлены торги на озеленение в рамках благоустройства заброшенного сквера

«Стволы и ветви не должны иметь физиологических повреждений, которые могли бы нанести ущерб внешнему виду растений или его последующему развитию. Корневая система должна быть хорошо развита и соответствовать виду/сорту растения, возрасту, почвенным условиям и развитию растения. Корневая система не должна иметь искривленных/переплетенных основных корней близко к корневой шейке и каких-либо физиологических повреждений»,

— говорится в техзадании на сайте госзакупок.