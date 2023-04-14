В Челябинске презентовали проект благоустройства территории, которую все знают как Сад камней. Заброшенный сквер между улицей Красной и Историческим музеем превратят в современную площадку для прогулок и отдыха, чем-то похожую на Алое поле. И сегодня мэр города Наталья Котова не только рассказала прессе подробности, но и приняла участие в высадке новых деревьев.
По идее, которую разрабатывали архитекторы челябинского Центра развития городской среды и бюро КМТ Pro из Набережных Челнов (они сейчас готовят проектно-сметную документацию), сквер будет островком природы в центре города. Здесь максимально сохранят растущие деревья и высадят новые породы, в том числе и ценные. Устроят газоны, поставят лежаки и повесят гамаки, сформируют живые изгороди.
«По концепции Сад камней станет постоянной площадкой для ленд-арт-мероприятий, на которых авторы создают произведения искусства из природных материалов, раскрывая потенциал пространства и при этом оберегая природу», — поясняли в управлении архитектуры Челябинска еще в прошлом году, на первой презентации проекта.
Кроме того, в парке будет и территория развлечений: сцена для музыкальных концертов, столы с высокими барными стульчиками, танцплощадка, детский городок, большая песочница (аналогичная той, что засыпалась во время фестиваля скульптур из песка). Запланирован сухой фонтан и каток на зимний период.
А вот фонтан, останки которого все еще остаются в Саду камней, будет окончательно демонтирован. Еще два года назад эксперты подтвердили, что восстановить его невозможно.
В обустройстве сквера будут использоваться современные экологичные материалы, но камней как таковых останется немного. В качестве декора установят валуны, схожие с теми, что есть на набережной, а некоторые участки замостят бутовым камнем.
В пресс-службе мэрии сообщают, что сроки работ пока не определены, подрядчик и суммы затрат неизвестны, так как контракт на работы еще не отыгран. Ожидается, что сквер будет доступен для прогулок к концу летнего сезона.
А пока на свободной территории высаживают молодые деревья, в первую очередь хвойные, и проводят санитарную вырубку.
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