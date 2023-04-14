В челябинском Саду камней сделают каток, ландшафтный парк и поляны с гамаками

Сквер могут открыть уже в конце лета.

«По концепции Сад камней станет постоянной площадкой для ленд-арт-мероприятий, на которых авторы создают произведения искусства из природных материалов, раскрывая потенциал пространства и при этом оберегая природу»,

— поясняли в управлении архитектуры Челябинска еще в прошлом году, на первой презентации проекта.