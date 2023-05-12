В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется установкой малых архитектурных форм в рамках масштабного благоустройства Сада камней. Начальная цена контракта — 19,2 млн рублей. Согласно документации с сайта госзакупок, возле исторического музея должны появиться скамейки, танцплощадка, валуны натуральных камней, лежаки, уличные барабаны джембе, шкаф для буккроссинга, детские игровые элементы и другие малые архитектурные формы.
Все это установят на месте нынешнего заброшенного сквера в границах набережной реки Миасс, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда.
Работы по установке малых архитектурных форм должны завершить до 1 сентября этого года. Заявки на участие в торгах принимают до 22 мая.
Ранее на сайте госзакупок появился аукцион по обустройству пешеходных дорожек в Саду камней. Начальная цена закупки составила 38 млн рублей. Торги уже завершены. Победителем стала компания, которая предложила провести работы за 26,8 млн рублей. Но имя подрядчика пока неизвестно.
Напомним, концепцию благоустройства сквера «Сад камней» представили еще в 2022 году. Тогда в городском управлении архитектуры уточняли, что сквер станет площадкой для ленд-арт-мероприятий. Там авторы будут создавать произведения искусства из природных материалов, раскрывая потенциал пространства и оберегая природу.
В апреле этого года раскрыли подробности благоустройства территории. Планируется, что в сквере сохранят деревья, а также высадят новые растения, сделают живую изгородь, установят гамаки и детский городок. Фонтан придется демонтировать, так как восстановить его не представляется возможным.
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