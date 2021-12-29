В Челябинске выбрали подрядчика для расширения улицы Бейвеля

Магистраль сделают шестиполосной до конца октября 2024 года

Челябинское УФАС признало необоснованной жалобу компании «Норма» из Екатеринбурга на действия заказчика — комитета дорожного хозяйства городской администрации — при проведении аукциона на строительство второй очереди улицы Бейвеля. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Закупка с начальной ценой 820 млн рублей проводилась в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Победителем признали ООО «Дорстройгрупп», предложившее выполнить работы за 742,5 млн рублей, что почти на 78 млн рублей меньше начальной стоимости. Заявки на конкурс также подавали челябинская компания «Урал-сервис-групп» (снизила цену до 746,5 млн рублей) и московская фирма «Арсак» (ее документацию признали не соответствующей требованиям).

Ранее «Дорстройгрупп» получил контракт на 173,29 млн рублей для строительства магистральной дороги по улице 2-й Эльтонской от улицы Трашутина до берега Первого озера. Бывший директор (в 2015–2021 годах) и сын владельца «Дорстройгрупп» Арман Аракелян находился под домашним арестом по делу о взятке, но в середине декабря суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Согласно техзаданию, планируется проведение второго этапа реконструкции дороги по улице Бейвеля (с нечетной стороны домов) от улицы Салавата Юлаева до микрорайона № 47 (улица Профессора Благих). После этого участок будет шестиполосным. Приступить к ремонту необходимо 1 марта 2022 года. Завершить все работы следует до 20 октября 2024 года.

Длина участка дороги в границах улиц Салавата Юлаева и Скульптора Головницкого составит 2,26 км, ширина проезжей части — 10 м. На всем протяжении появятся разделительная полоса с кустарниками и велодорожка. Подрядчику также нужно будет оборудовать ливневую канализацию, установить светофоры, фонари и остановочные комплексы. В частности, остановки и светофоры появятся на пересечении улиц Бейвеля и Клайна.

Компания «Дорстройгрупп» (с 1999 по 2020 годы называлась «Дорстройтех-Лизинг») является одним из основных подрядчиков управления дорог «Южный Урал», Миндортранса Челябинской области и комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. Компания участвовала в 100 торгах, заключила 51 контракт на сумму более 7 млрд рублей. Чистая прибыль в 2020 году составляла 23,3 млн рублей. Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является Эдик Аракелян (отец депутата Заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна), 30% принадлежит Павлу Воронову. Директором с марта 2021 года является Тигран Карапетян.